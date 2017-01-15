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نشرة الصباح من أخبار مصر

نشرة الصباح من أخبار مصر

نشرة الصباح من أخبار مصر

تاريخ النشر

أهم الأخبار:

- عبد العال يحيل لـ "التشريعية" مشروع تعديل قانون "العقوبات"

- اليوم.. بيت العائلة المصرية يبحث تقوية الروابط الاسرية

- الإمام الأكبر: على المسلمين في الغرب أن يهتموا بالقيم في مجتمعاتهم

- "التعليم" توضح موقف المعلمين في مسابقة العقود المؤقتة

- وكيل مجلس النواب يبحث مع رئيسة البرلمان الصربي قضايا مشتركة للبلدين

- الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لضبط النفس فى أثيوبيا

- فوز"الغزوانى" برئاسة موريتانيا بنسبة 52%

- الإمارات تدين الهجوم الإرهابى على مطار أبها بالسعودية

- مظاهرات في التشيك للمطالبة باقالة رئيس الوزراء بابيس

- شهد و 8 مصابين فى هجوم بطائرة حوثية مسيرة استهدفت مطار أبها

- السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا تشدد على خطر إيران

- أردوغان يقر بالهزيمة ويهنئ إمام أوغلو

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