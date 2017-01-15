الحكومة تنفي توقف مشروع استصلاح وتنمية الـ1.5 مليون فدان

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول توقف مشروع استصلاح وتنمية ال`1.5 مليون فدان, وانسحاب المستثمرين لعدم توافر المياه الجوفية التي يعتمد عليها المشروع. وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم /الخميس/ - أنه تواصل مع شركة تنمية الريف المصري الجديد المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع, والتي نفت صحة تلك الأنباء, مؤكدة أنه لا صحة لتوقف المشروع أو انسحاب أي مستثمر, وأن معدلات تنفيذ المشروع تسير وفقا للمخطط, كما أن معدلات الاستثمار بالمشروع تشهد إقبالا متزايدا.



وأشارت شركة تنمية الريف المصري الجديد إلى تقدم بعض الشركات الاستثمارية العربية للحصول على عدد من الأراضي بالمشروع, موضحة أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف النيل من المشروعات القومية العملاقة.

وأضافت أن مشروع الـ1.5 مليون فدان يعد أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي حققت نجاحا ملموسا, حيث شهد المشروع خلال الفترة الأخيرة تأسيس 700 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة, قامت جميعها بالتعاقد على أراضي الريف المصري الجديد, حيث يصل متوسط رؤوس الأموال المدفوعة لهذه الشركات إلى نحو مليار و400 مليون جنيه.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى استغلال الأراضي الصحراوية, وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان بنسبة زيادة 20%, وكذلك إعادة ترسيم الخريطة السكانية لمصر بعيدا عن الوادي والدلتا, من خلال توسيع الحيز العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مكتملة المرافق والخدمات, مما يساهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر من 6% إلى10%, لافتة أيضا إلى أن المشروع يهدف بالأساس إلى سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد.

وناشدت شركة تنمية الريف المصري الجديد, المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل معها, ومع الجهات المعنية; للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الجدل بين المواطنين.



