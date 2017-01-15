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الإمام الأكبر يبحث مع رئيس البورصة مبادرات رفع الوعي المالي والاقتصادي

الإمام الأكبر يبحث مع رئيس البورصة مبادرات رفع الوعي المالي والاقتصادي

الإمام الأكبر يبحث مع رئيس البورصة مبادرات رفع الوعي المالي والاقتصادي

تاريخ النشر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية.

عرض الدكتور محمد فريد صالح على فضيلة الإمام الأكبر برنامجًا يستهدف رفع الوعي المالي والاقتصادي في المجتمع من خلال المؤسسات التعليمية، بهدف إشراك المجتمع في بناء الاقتصاد الوطني.

من جهته أكد فضيلة الإمام الأكبر أهمية إيجاد حلول عملية تراعي المشكلات التي يعانيها المجتمع وتهدف إلى أن تستفيد جميع فئات المجتمع من المكتسبات الاقتصادية، معبرًا عن دعمه لأي مبادرة تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.


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