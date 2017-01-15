تشريعية النواب توافق على اتفاقيتين مع التعاون الدولى والمؤتمر الاسلامى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب بهاء أبو شقة على اتفاقيتين مؤكدة عدم وجود أي مخالفة دستورية او قانونية بهما .







وتتضمن الاتفاقيتين





قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278لسنة 2019 بشان الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبنك التعمير الالمانى بشان دعم الميزانية لاجل تعزيز برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الاثر الاجتماعى بمبلغ 225 مليون يورو والموقع فى 12/2/ 2019





قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامى رقم 38/4ات المعتمد فى الاستانة خلال الفترة من 28 الى 30 يونيو2011 بشان تغيير اسم منظمة المؤتمر الاسلامى والقراررقم 44/3المعتمد فى كوت ديفوار يومى 10و11 يوليو 2017 بشان دورية انعقاد القمة الاسلامية



