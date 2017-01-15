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الداخلية تتيح خدمة إلكترونية للمواطنين لتسجيل بيانات الشقق المؤجرة

الداخلية تتيح خدمة إلكترونية للمواطنين لتسجيل بيانات الشقق المؤجرة

الداخلية تتيح خدمة إلكترونية للمواطنين لتسجيل بيانات الشقق المؤجرة

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن إتاحة خدمة إلكترونية جديدة، تقدم من خلال موقعها الرسمى، والتى تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة.

وتقدم الخدمة من من خلال موقع الوزارة الرسمى (https://www.moi.gov.eg)، وتمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية.

ويتم أداء الخدمة بإستخدام آليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، عن طريق الكروت الإئتمانية، أو شركات التحصيل غير النقدى، وقد تم مراعاة كافة المعايير القياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الخدمة.

وأوضح البيان أن الراغبين في إستخدام الخدمة الجديدة، يمكنهم التعرف عليها وإتباع الخطوات الموضحة تفصيلاً على موقع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى إمكانية توجه المواطنين لأقسام الشرطة لتسجيل العين المؤجرة.

يأتي ذلك تيسيراً على المواطنين وتماشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلى التحول الرقمي ; بما يسهم في تقديم الخدمات الجماهيرية بشكل إلكتروني.


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