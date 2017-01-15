نقابة الصحفيين تنتهي من تشكيل هيئة المكتب واللجان

انتهى مجلس نقابة الصحفيين, خلال اجتماعه برئاسة النقيب ضياء رشوان, من تشكيل هيئة المكتب واللجان, وذلك بعد اجتماع دام نحو 7 ساعات.







وتولى جمال عبد الرحيم منصب وكيل أول مجلس النقابة, بالإضافة إلى رئاسة لجنة التدريب وتطوير المهنة ولجنة التأديب, كما تولى خالد ميري منصب وكيل النقابة ورئاسة لجنة القيد, بالإضافة إلى لجنة التحقيق النقابية, فيما تولى محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين, أما هشام يونس فتولى منصب أمانة الصندوق.





وبخصوص تشكيل اللجان, ترأس عمرو بدر لجنة الحريات ومنصب السكرتير العام المساعد, وتولى محمد سعد عبد الحفيظ لجنتي الشؤون العربية والإسكان, وترأس أيمن عبد المجيد لجنة الرعاية الاجتماعية ومشروع العلاج بالنقابة بالإضافة إلى عضوية لجنة القيد الاستئنافي.





وحصل حماد الرمحي على منصب أمين لجنة التسويات, وكذلك أمين لجنة المعاشات, بالإضافة إلى عضوية لجنة القيد الاستئنافي.





كما تم الاتفاق على أن يتولى حسين الزناتي منصب رئيس لجنة النشاط ورئيس لجنة الحج والعمرة وعضوية هيئة التأديب, وأن يتولى محمد خراجة منصب وكيل النقابة للشئون الاقتصادية ورئيس لجنة تنمية الموارد, ويتولى محمود كامل رئاسة اللجنة الثقافية والإشراف على الروابط والشعب, وأخيرا يتولى محمد يحيى يوسف رئاسة لجنة الخدمات وعضوية لجنة التأديب وممثل المجلس في صندوق التكافل.





واتفق المجلس على حسم مقعدي عضوية لجنة القيد بين هشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ, وذلك في أول اجتماع قادم للمجلس.





من جهة أخرى, قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين, إن مجلس النقابة قرر رفع الحظر المفروض على نشر اسم وصورة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الصحف والمواقع الإلكترونية, بعد الاتفاق معه على إنهاء الأزمات بين النادي والزملاء الصحفيين ومنع بعضهم من الدخول النادي, واعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي, وتقنين العضويات المستثناة بالنادي ومن بينها عضويات الصحفيين.





وأضاف ضياء رشوان - في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع مجلس نقابة الصحفيين - أن المجلس قرر إعادة فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج مرة أخرى بغرامة قدرها 400 جنيه لمدة أسبوع, وفتح باب الاشتراك به للزملاء الجدد لمدة أسبوعين بدون غرامة.





وأشار إلى أن المجلس قرر عقد جلسة مساء السبت المقبل, وأنه تم الموافقة على 85 قرضا حسنا و15 إعانة مرضية, موضحا أنه سيتم وضع قواعد صارمة لصرف الإعانات.

وأوضح أن مجلس نقابة الصحفيين قرر اعتماد محضر اجتماع لجنة المعاشات, وتجديد إعانة البطالة للصحفيين في العالم اليوم لمدة ثلاثة أشهر.





ولفت رشوان, في تصريحاته, إلى أن العجز في مشروع العلاج بحالته الحالية يصل إلى ستة ملايين جنيه سنويا, موضحا أن النقابة تمر بظروف صعبة, حيث أن مواردها لا تزيد عن مليون و200 ألف جنيه.