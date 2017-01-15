"التعليم" تعلن نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للإلتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة.







وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، إنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للأطفال الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الإلتحاق بالمدارس تباعاً وفقاً لاحتياجات المدارس، محدد بها مواعيد وأماكن عقد المقابلات الشخصية مع أولياء الأمور والطلاب.





وأضافت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، إنه في حالة عدم ثبوت صحة الأوراق المقدمة أو عدم الإلتزام بالموعد الذي سيرسل بالبريد الإلكتروني سيتم استبعاد الطفل واختيار الطفل التالي في قائمة الانتظار.





وكان قد تم فتح باب التقدم للطلاب فى المدارس المصرية اليابانية للعام الدارسى الجديد 2019/2020،



