نشرة الظهيرة من اخبار مصر

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مصرع اثنين من العناصر الاجرامية الخطرة في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة
الحكومة توافق على تنفيذ التعاقد المبرم للكتب الدراسية
"الوزراء" يوافق على إضافة كلية طب بجامعة العريش وعلاج طبيعي لبورسعيد
التعليم العالي: 191 ألف طالب يسجلون في تنسيق الشهادات الفنية للجامعات
التعليم العالي: 186 ألف طالب يسجلون في المرحلة الثالثة للتنسيق
وصول جثمان المصرى المتوفى في حادث قتل بالسعودية
"الوزراء" يوافق على تعديل أحكام قانون نقابة المهندسين وقرارات جمهورية
الحكومة تصدر قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات
رئيس الوزراء يعلن إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريبا
ارتفاع جديد بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 36
"التعليم" تواصل تدريب معلمي رياض الأطفال على نظام التعليم الجديد
حرس الحدود يحبط محاولات تسلل 217 فردا.. ويضبط 2 قاذف آر بي جي
"البحوث الإسلامية": التطعيم ضد شلل الأطفال والأمراض واجب ديني ملزم
الحكومة تشكل لجنة لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية
مدبولي يتابع استكمال تركيب أجهزة "GPS" لجميع اتوبيسات النقل العام
"السكة الحديد" تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم
اليوم.. الفرصة الاخيرة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
4 مليارات جنيه قيمة السيارات المفرج عنها من جمارك الإسكندرية
"الوزراء": تخصيص 1008 وحدات بإسكان مدينة بدر لأصحاب الحرف
"السعودية" تطلق تأشيرات فورية للاستقدام عبر "منصة قوي" الإلكترونية
"المركزي": ارتفاع الاحتياطيات الدولية لـ44.96 مليار دولار في أغسطس
الكهرباء: 54 مليار جنيه استثمارات لتطوير شبكة نقل التيار
الرقابه المالية: تأجيل انتخابات اتحاد العاملين لمدة 6 أشهر
تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء
كابول تعرب عن قلقها ازاء مشروع الاتفاق بين واشنطن وطالبان
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة ويغلق باب الساهرة بالأقصى
روسيا والهند يؤكدان الالتزام بعدم التدخل في شئون الدول
روحاني: إيران تمنح الاتحاد الأوروبي مهلة لإنقاذ الاتفاق النووي
فلسطينييون يغلقون "الصليب الأحمر" برام الله احتجاجا علي وضع الاسري
إسبر يوجه خطابا لمجلس الشيوخ بالموافقة على تمويل الجدار الحدودي
جونسون يقترح إجراء انتخابات عامة مبكرة
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رسميا .. استاد الإسكندرية يستضيف نهائى الكأس بين الزمالك وبيراميدز
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