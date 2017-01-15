السيسى وشينزو آبى يشاركان غدا فى الجلسة الختامية لقمة التيكاد السابعة

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى ظهر غد الجمعة بتوقيت اليابان الساعة الخامسة صباح الجمعة بتوقيت القاهرة فى الجلسة الختامية لقمة التيكاد السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية .



وسوف يستعرض الزعيمان نتائج المناقشات التى جرت فى اطار اجتماعات قمة التيكاد السابعة والتى بدأت يوم الثامن والعشرين من أغسطس الجارى.

وسوف يصدر " إعلان يوكوهاما " فى ختام قمة التيكاد غدا متضمنا التوصيات التى توصلت اليها وفود الدول المشاركة فى القمة بشان سبل تعزيز التعاون الافريقى اليابانى فى مجالات الاستثمارات والتجارة , وتشجيع القطاع الخاص اليابانى على ضخ المزيد من الاستثمارات بالقارة الافريقية .

ويتضمن برنامج اليوم الاخير من قمة التيكاد جلسة صباحية حول سبل تعزيز السلام والاستقرار يشارك فيها الرئيس السابق لجمهورية موزمبيق يواكيم ألبرتو تشيسانو , يعقبها جلسة مغلقة لمناقشة تقارير مجموعات العمل المنبثقة عن التيكاد فى مجالات الزراعة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتنمية الموارد البشرية , والاقتصاد الازرق.

كانت القمم الأربع الأولى من التيكاد قد عقدت باليابان خلال الفترة من عام 1993 حتى 2008 بمعدل قمة كل خمس سنوات, وتم اختصار مدتها الزمنية خلال القمة الخامسة التى عقدت بمدينة يوكوهاما اليابانية عام 2013 إلى مرة كل ثلاث سنوات, بينما تبنى المشاركون بالقمة السادسة التى عقدت بالعاصمة الكينية نيروبى عام 2016 والتى تعد اول قمة للتيكاد تقام خارج اليابان قرارا بعقد القمة بالتناوب بين اليابان وافريقيا كل ثلاث سنوات.



