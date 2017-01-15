مصر للطيران :تشغيل رحلة يومية إلى كل من الخرطوم واسطنبول

أعلنت الشركة عن استئناف رحلاتها من القاهرة إلى كل من الخرطوم واسطنبول ونيروبي وأنجمينا.

وتبدأ الشركة رحلاتها إلى مدينة الخرطوم بدولة السودان بمعدل رحلة واحدة يوميًا اعتبارًا من الأحد الموافق 19 يوليو الجاري. وإلى اسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يوميًا اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل.

وتبدا ايضا إلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية من بينها رحلتين بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة أنجمينا (تشاد) اعتبارًا من 1 أغسطس 2020.

من الجدير بالذكر أنه يمكن للعملاء معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر وحجز وإصدار تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

