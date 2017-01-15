البنك الدولى: تقدم وتطوير بسوهاج وقنا وفقا لبرنامج تنمية الصعيد

أشاد وفد البنك الدولى بالتقدم الذى شهده برنامج "تنمية الصعيد " على أرض محافظتي سوهاج وقنا، والتطوير الذى شهدته منظومة التخطيط المحلى بالمحافظتين, وإحداث تغيير فى حياة المواطنين، مؤكدا بحث التعاون بين الجانبين فى محافظات جديدة بالصعيد, ومنظومة المخلفات الصلبة التى تنفذها الحكومة المصرية, مع التوسع في برامج التدريب وتأهيل الكوادر المحلية فى الصعيد والاستفادة من تجربة قنا وسوهاج .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوفد برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمى بالبنك الدولى فى واشنطن، والدكتور محمد ندا كبير استشاري التخطيط الحضرى ومدير فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من ممثلى البنك, مع وزير التنمية المحلية بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق العمل بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، أنه تم استعراض آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار .

وأشار الوفد إلى جهود الوزارة خلال الفترة السابقة لتذليل كافة المعوقات والتحديات التى واجهت البرنامج خاصة عمليات تحويل المخصصات المالية, بالإضافة إلى الجهود التى قام بها فريق عمل البرنامج بالوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج في مقدمة اهتمامات وأولويات رئيس الجمهورية والحكومة, وتعتبره الدولة أحد المشروعات القومية الكبرى التى ستحقق نقلة نوعية فى حياة مواطنى المحافظتين, وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحة أن هناك تقدما كبيرا فى الموقف التنفيذى والتمويلى لمشروعات المرحلة الأولى سواء الممولة من قرض البنك الدولى أو المكون المحلى, لافتا إلى أن البرنامج أصبح يحظى على المستوى المحلى برضا المواطن والحكومة .

ولفت البيان إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع محافظي قنا وسوهاج زيادة قدرات كوادر الإدارة المحلية المشاركة في البرنامج وتعميق آليات البرنامج داخل مكونات الإدارة المحلية مع استمرار المستوى المركزى ممثلا في مكتب التنسيق في تقديم الدعم الفني وذلك لمواكبة الزيادة فى تنفيذ المشروعات المخطط لها فى مراحل البرنامج القادمة .