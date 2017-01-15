فيديو..ماكاثي: مستوى الفساد في إفريقيا وصل لمعدلات مقلقة

أكد انتوني ماكاثي المراقب العام بدولة نيجريا، ان الفساد يمثل حجر عثرة أمام التنمية في إفريقيا، وان مستوى الفساد في إفريقيا وصل لمعدلات مقلقة امتد إلى الجهات الحكومية.

وقال مكاثي في كلمته، خلال افتتاح المنتدى الافريقي الاول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان الفساد ظاهرة عالمية تؤثر على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى ان تريليون دولار تدفع سنويا في شكل رشاوى على مستوى العالم.





واشار مكاثي، إلى تجربة نيجريا في مكافحة الفساد، والتي اعتمدت على توقيع اتفاقات ذات جوانب جنائية مع مختلف الدول، وان هذه الاتفاقيات ساعدت في استعادة بعض الاموال المنهوبة.



