فيديو..ماكاثي: مستوى الفساد في إفريقيا وصل لمعدلات مقلقة

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أكد انتوني ماكاثي المراقب العام بدولة نيجريا، ان الفساد يمثل حجر عثرة أمام التنمية في إفريقيا، وان مستوى الفساد في إفريقيا وصل لمعدلات مقلقة امتد إلى الجهات الحكومية.
تاريخ النشر
أكد انتوني ماكاثي المراقب العام بدولة نيجريا، ان الفساد يمثل حجر عثرة أمام التنمية في إفريقيا، وان مستوى الفساد في إفريقيا وصل لمعدلات مقلقة امتد إلى الجهات الحكومية.
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