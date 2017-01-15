عبد العال: مصر بلد حضارى ولن نقوم فى 2019 بعمل تشريع للذوق العام

شدد رئيس مجلس النواب على عبد العال على أن مصر بلد حضارى، وله تاريخ، ولن يقوم بعد هذا التاريخ وفى عام 2019 بوضع قانون ينظم الذوق العام، قائلا: "مش حنيجيى فى 2019 نعمل قانون للذوق العام أو البس أى لبس نقبله،وأى تصرفات لا تخدش حياء الناس مقبولة".



جاء ذلك تعقيبا على مداخلة النائبة غادة عجمى التى أحيل مشروع قانون مقدم منها و 60 نائبا أخرين، خلال جلسة الأمس، فى شان الذوق العام.

وجدد التوضيح أن الذوق العام له اكثر من معنى وتلقى الكثير من الشكوك فى مجتمع به أخلاق مجالها واسع وتطور طبقا للزمان والمكان حيث إن ما نراه هنا مخالف للأخلاق يراه مجتمع أخر العكس.

ولفت عبد العال إلى أنه طبقا للقانون فى البلاد أى عبث فى الشرع مثل إلقاء أوراق أو تصرفات غير مقبولة لها عقوبة، مطالبا بمراجعة قانون العقوبات الذى به كل هذه الجرائم مجرمة لكن أحيانا تطبيقها لا يتم بالتالى تحفظها النيابة العامة كثيرا لعدم الأهمية

وأضاف عبد العال " إذا كان من حق النائب التقدم باقتراح بقانون لكن هذا المشروع بقانون يمر بمراحل معينة وليس كل اقتراح او مشورع قانون يري النور كما وضع الحق لا يحتاج أى مشروع قانون أى عضو يقدموا إلا بعد أن يفكر فى ردود أفعاله فى الداخل أو الخارج، وقد لا يرى النور إلا أنه يثير اللغط".



وأشار إلى أن إلقاء القمامة أو اى تصرف فى الشارع بشكل غير مقبول هو أمر مجرم لو تعرض لما يخدش الحياء العام ، موضحا أنه ليس هناك قوى فى العالم تضبط السلوك فى إلا إذا قامت بتعيين رجل أمن وراء كل شخص، مستطردا " هذا أمر غير مقبول يا سادة، فلا بد يكون هناك رشد ولا نصدر عنواين للصحافة، انتى (النائبة) قد يكون عندك حسن نوايا لكن قد يفهم أنه تشريع غرضه يخلوا الناس متتكلمش أو لا تدخل السينما مما يثير اللبس، ومش عايزه ونحن مجتمع متعدد الأديان والثقافات ونقلبل بعضنا البعض و مصر طول عمرها بها كل الجنسيات والأديان نغير ثقافتنا بل نقبل الجميع طالما لا يضر أو يأذى الاخر فسلوكه ، و نحن أيضا بلد سياحى ومتعدد الاديان".

