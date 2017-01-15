الارصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم على بعض محافظات ومدن الجمهورية:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 - 34

شبين الكوم 25 - 34

الإسكندرية 25 - 30

مطروح 23 - 29

السلوم 23 - 30

دمياط 24 - 30

الإسماعيلية 23 - 34

السويس 24 - 34

العريش 22 -31

رفح 21 - 31

نويبع 26 - 34

طابا 25 - 32

كاترين 16 - 30

شرم الشيخ 27 - 36

الغردقة 27 - 36

الفيوم 25 - 34

المنيا 24 - 34

أسيوط 23 - 35

سوهاج 25 - 35

الأقصر 26 - 38

أسوان 26 - 38

شلاتين 27 - 36

أبو رماد 28 - 35

حلايب 30 - 34

رأس حدربة 30 - 34