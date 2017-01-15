الحكومة توافق على تنفيذ التعاقد المبرم للكتب الدراسية

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الاستمرار في تنفيذ التعاقد المبرم مع دار نهضة مصر بتاريخ 13 أغسطس 2018، وذلك لشراء الكتب الدراسية التي قامت بتأليفها الدار قبل العام الدراسي 2018 – 2019، وتتمثل في كتب اللغة العربية لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وكتب التربية الدينية والإسلامية للصف الأول الابتدائي، ومطلوب إعادة توريدها للفصلين الدراسيين للعام الدراسي 2019 – 2020.

ووافق المجلس على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تخفيض سعر التعاقد مع الشركة المنوطة بتوريد 170 مليون وجبة بسكويت، شاملة المنظومة الإلكترونية وبشرط الحصول على موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذا الموافقة على التعاقد مع عددٍ من الشركات الأخرى المتخصصة في الصناعات الغذائية والمستوفاة لشروط الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توريد باقي الكميات المطلوبة لتغطية التغذية المدرسية من وجبات البسكويت، لكافة طلاب محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2019 – 2020 ، بالأسعار النهائية التي تم الاتفاق عليها مع الشركة الأولى وبذات الشروط والمواصفات.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة لتوريد 250 مليون وجبة فطيرة بالعجوة، للعام الدراسي 2019 – 2020، بشرط استيفاء موافقة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



