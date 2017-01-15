الأرصاد : خريف 2019 يبدأ فلكيا على مصر 23 سبتمبر الجاري

صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال بأنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على البلاد يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة شهور.

وأضاف الدكتور عبد العال - في بيان للهيئة اليوم /الأحد/ - أن فصل الخريف يعتبر من أجمل فصول السنة على مصر، إلا أنه أحيانا ما يتخلله حالات من عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التى تؤدي إلي ذلك وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة، وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتى يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية، وتصل لحد السيول أحيانا على محافظات الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء نظرا لطبيعتها الجغرافية.

وأهابت الهيئة بإتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة مبكرا لمجابهة هذه الأحوال الجوية، من حيث إزالة الإشغالات الموجودة على مخرات السيول وتطهير المصارف المستقبلة لمياة المخرات، بهدف تأمين وسلامة أرواح المواطنين والمنشأت، وللمحافظة على شبكة الطرق وعلى تأمين حركة السياحة وانتظام حركة المرور داخل جميع المحافظات.

ولفتت الهيئة إلى أنها ستصدر تحذيراتها وترسلها للمحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية، وعلي رأسها ظاهرة السيول، قبل حدوثها على الأقل بـ72 ساعة.



