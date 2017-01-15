رفع أسماء الفائزين بجائزة مصرللتميز الحكومي للقيادة السياسية بأكتوبر

كشف محمد سامي المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، بدء مرحلة التقييم في جائزة مصر للتميز الحكومي، اعتباراً من بعد غد الخميس، على أن يتم الانتهاء من تلك المرحلة في ٣١ أغسطس المقبل، ثم تبدأ مرحلة تدوين النتائج خلال شهر سبتمبر، على أن يتم رفع أسماء الفائزين بالجائزة إلى القيادة السياسية في شهر أكتوبر القادم.





جاء ذلك في كلمة المشرف على الجائزة خلال جلسة محور التطوير المؤسسي في مؤتمر الإصلاح الاداري في مصر بين الواقع والمستقبل، الذي نظمته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم /الثلاثاء/ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة كيومٍ عالميٍ للاحتفال بجهود العاملين بالجهاز الإداري للدول والوقوف على إنجازاتهم، بحضور رؤساء الصحف القومية ووكالة أنباء الشرق الأوسط.





وأوضح سامي أن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي في إطار رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى الوصول لجهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من الجائزة يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة آخري، فضلا عن نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة وتحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين.





وبين أن الجانب الإماراتي شريك في الجائزة، ويتم التقييم بعيدا عن وزارة التخطيط التي تعتبر مشرفا فقط على الجائزة، مشيرا إلى الجائزة تتسم بالاستدامة، وستكون ١٧ جائزة خلال العام الجاري، وستتم زيادتها إلى ٦٠ جائزة خلال العام المقبل.





كما أوضح المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، أن منظومة التميز الحكومي تعكس فلسفة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية جودة العمل والتميز المؤسسي في تحقيق الريادة، مشيرا إلى أن محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي تدعم تطوير برامج العمل الحكومية وآليات قيادة التميز المؤسسي في القطاع الحكومي لإعداد الأنظمة الداخلية، وتمكين المؤسسات من فهم ومواكبة التطورات في عصر المتغيرات المتسارعة عالميًا.





ولفت إلى إنه تم الانتهاء من استلام ملفات الترشح لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية خلال الشهر الماضي، وبلغ عدد تلك الملفات 1323 ملفا، مشيرة إلى أنه تم تدريب 3699 موظفا على معايير التميز الحكومي لجائزتي المؤسسة الحكومية المتميزة، والوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، كما تم عقد ورش عمل إضافية مكثفة لـ1128 موظفا بهدف التدريب على معايير التميز الحكومي للجائزتين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بكيفية تقديم ملف الترشح، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التقييم بشراكة مع حكومة دولة الامارات وفقًا لبروتوكول التعاون بين البلدين.





وبين المشرف على الجائزة أن شروط التقدم لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، هي: أن تكون مؤسسة حكومية مصرية، وأن تكون ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة، كما شملت شروط التقدم لجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية أن تكون الوحدة منوطة بتقديم خدمة حكومية، وتقدم الوحدة خدماتها مباشرة للمواطنين أو المستثمرين، وألا يقل عدد العاملين بالوحدة عن ثلاثة أفراد للتمكن من تكوين فريق عمل للتقدم للجائزة وتطبيق المعايير، وأن تكون الوحدة ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة.





وفيما يخص جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية، أشار إلى أنه يشترط أن تكون الجهة حكومية، وأن يكون تطبيقها ذكياً أو موقعاً على نطاق gov.eg، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرئيسة للتطبيق/ الموقع، ويشترط في جائزة الابتكار والابداع أن يكون المتقدم من جهة حكومية وتكون اللغة العربية كذلك هي اللغة الرئيسة للبحث، وأن يكون البحث أو الفكرة تم تطبيقها بالفعل، وأدت إلى حل مشكلة أو تخفيض وتبسيط في مراحل الاجراءات أو تخفيض في التكلفة.

ولفت سامي إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي تنقسم إلى فئتين هما جوائز التميز المؤسسي والتي تشمل جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة/ المحافظات، وتضم الوحدات المحلية المتمثلة في المراكز والمدن والأحياء والقرى، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية، وتضم الكليات الحكومية.





كما تضم جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، منافذ تقديم خدمات جماھیرية، وتشمل مكاتب البريد، مكاتب التأهيل الاجتماعي لذوي القدرات الخاصة، مكاتب الشهر العقاري والتوثيق والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن، أما جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية فتشمل الجهات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية/ التطبيقية.





وبين أن الفئة الأخرى من فئات جائزة مصر للتميز الحكومي، تشمل جوائز التميز الفردي والتي تضم جائزة القيادات المتميزة وهي تخصص للمتميزين بالمراكز القيادية من رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام أو مدير إدارة، بالإضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع لأية فكرة إصلاحية أو بحث تطبيقي.





وأضاف سامي أن معايير التقييم لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة ترتكز على محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي المتمثلة في المحور الأول وهو تحقيق رؤية 2030، ويمثل الوزن النسبي له 60% حيث يتضمن هذا المحور أربعة معايير رئيسة أهمها رؤية مصر 2030، أما المحور الثاني فهو محور الابتكار والوزن النسبي له 20% ويتضمن هذا المحور معيارين رئيسين هما استشراف المستقبل، وإدارة الابتكار، والمحور الثالث هو الممكنات والوزن النسبي له 20% ويتضمن أربعة معايير رئيسة هي رأس المال البشري، الممتلكات والموارد، الحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.





كما لفت إلى أن التقييم للجائزة سيتم باستخدام أسلوب التقييم الخاص بمنظومة التميز الحكومي، حيث تنقسم عملية التقييم إلى قسمين رئيسين أحدهما خاص بتقييم القدرات والآخر خاص بتقييم النتائج، ويتم تقييم القدرات من خلال ثلاثة معايير رئيسة هي: الفاعلية، الكفاءة، والتعلم والتطوير، بينما يتم تقسيم النتائج من خلال أربعة معايير هي الشمولية والقابلية للاستخدام، تحقيق النتائج، التطور في الأداء والموقع الريادي.











