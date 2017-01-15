السيسي يوجه الحكومة بتوفير البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز جهود الحكومة على توفير البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري، فضلا عن جهود دفع عملية التنمية في مصر والمتمثلة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى.







وفيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة وجه الرئيس السيسي بالالتزام بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية في هذا الإطار، فضلاً عن سرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية والداخلية، والأعمال التنسيقية للموقع.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة خطط وبرامج عمل الحكومة، واستعراض الموقف بشأن عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليا وبصفة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن آخر مستجدات ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري.





وذكر المتحدث الرسمي ، أن رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع الموقف بشأن عدد من مشروعات البنية الأساسية الجاري تنفيذها في بعض محافظات الجمهورية، فضلاً تطورات تنفيذ خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والاستعدادات الجارية في هذا الإطار، كما استعرض أيضاً مستجدات ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري، والتي أوضحت أن معدل النمو الاقتصادي شهد تطورا ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام المالي /2018 2019.







