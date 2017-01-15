بالفيديو .. أسباب موافقة "أونتاريو" على الاحتفاء بشهر التراث المصري

ألقى النائب المصري شريف سبعاوي، عضو برلمان أونتاريو بكندا، كلمة أمام البرلمان أوضح فيها أهمية الاحتفاء بـ "يوليو" شهرًا للتراث المصري وأبرز ما جاء فيها:







- عند تمرير القانون فإنه سيكون بمثابة عرفان وتقدير لإسهامات آلاف المصريين المقيمين بكندا في تطوير وتنمية مقاطعة أونتاريو وكندا بأكملها.





- المصريون في كندا من أكثر الجاليات ثقافة وتعلمًا، فأغلبهم من الأطباء والمهندسين والصيادلة والأكاديميين الذين حققوا إنجازات كبيرة داخل المجتمع الكندي في عدة مجالات مهنية.





- مما لا شك فيه أن مصر تشتهر بنهر النيل العظيم والأهرامات، إلا أنها أيضًا لعبت دورًا محوريًا على مر التاريخ وكانت مهدًا لأعظم الحضارات وامتزجت على أرضها عدة ثقافات كالفرعونية والقبطية والإسلامية والرومانية واليونانية والبيزنطية، وكذلك الفرنسية والإنجليزية في العصر الحديث، وأصبحت منارة للعلم والثقافة بدءًا من مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وحتى جامعة الأزهر.





- قرار الاحتفال بشهر يوليو للمصريين في كندا سيعد امتدادا للاحتفالات بذكرى ثورة يوليو المجيدة التي شهدت ميلاد مصر كجمهورية مستقلة.





- المصريون في أونتاريو وعموم كندا لهم إسهامات عظيمة كان لها الفضل في نمو الاقتصاد الكندي وازدهاره وكذلك إثراء الثقافة الكندية.





- تقديرًا لدور الجاليات المصرية حول العالم، قامت الدولة المصرية بإحياء وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد نحو 20 عامًا من إلغائها، ولقد تلقيت اتصالاً هاتفيًا من معالي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية، حيث قدمت الشكر لي ولحكومة أونتاريو على كل هذا التقدير لمصر والمصريين وإسهاماتهم في كندا.



