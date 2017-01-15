سفير بيلاروسيا بالقاهرة: زيارة السيسي حدث تاريخي في علاقات البلدين

أكد سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمينسك التي تبدأ، اليوم الاثنين، وتستمر ثلاثة أيام , وقال إنها حدث تاريخي في العلاقات المصرية البيلاروسية وتأتي تتويجا للعمل الذي تم خلال السنوات القليلة الماضية ودليلا علي الدعم الكبير لعلاقات الصداقة والشراكة بين البلدين.







وأعرب السفير عن تطلع بيلاروسيا لزيارة الرئيس السيسي التي تعد الأولي لرئيس مصري لمينسك حيث يعمل الجانبان علي تطوير التعاون الثنائي , وقال "إن العلاقات المصرية - البيلاروسية حصلت خلال سنوات رئاسة السيسي علي دفعة قوية و شهدت ديناميكية كبيرة و أحرزت تقدما في العديد من مجالات التعاون الثنائي خاصة التعاون الاقتصادي".





وأضاف أنه لايزال هناك الكثير يجب القيام به لرفع مستوي التعاون المصري - البيلاروسي ليكون قادرا علي الاستجابة لتحديات العالم الحديث ..معربا عن ثقته بأن الزيارة الأولي اليوم للسيسي سوف تتبعها زيارات أخري, ومن شأنها الإسهام في توطيد العلاقات المصرية - البيلاروسية الودية.









وحول مناخ الاستثمار في مصر , أكد راتشكوف أن السلطات المصرية تولي اهتماما كبيرا بتحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر.. معربا عن اعتقاده بوجود إمكانيات كبيرة للمستثمرين الأجانب في المناطق الواعدة في محافظات أسوان والمنيا وسوهاج والوادي الجديد .





وحول حجم التجارة بين مصر وبيلاروسيا , قال راتشكوف إن 2018 كان عاما ناجحا في التجارة الثنائية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 108 ملايين, بزيادة تقدر بنحو 8ر10 في المائة بالمقارنة بعام 2017 , موضحا أن الصادرات المصرية لبيلاروسيا بلغت 25 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 17.3 % بينما الصادرات البيلاروسية إلي مصر وصلت 83 مليون دولار بزيادة تقدر بنحو 9 % بالمقارنة بعام 2017 .





وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين خلال شهري يناير وفبراير عام 2019 بلغ 24.2 مليون دولار من بينها صادرات مصرية لبيلاروسيا بقيمة 9.5 مليون دولار , بينما الواردات المصرية من بيلاروسيا وصلت 14.7مليون دولار .. مؤكدا أن البلدين يعملان علي تنويع السلع في التجارة الثنائية من خلال التوسع في التعاون الاستثماري خاصة في القطاع الهندسي بهدف التصدير إلي الدول الأفريقية .





وأوضح أنه هناك إمكانيات لزيادة الصادرات المصرية إلي بيلارروسيا خاصة الأدوية والمنتجات الطبية .. مؤكدا أهمية تكثيف عمل مجلس الأعمال برئاسة أحمد كيلاني , وأشار في هذا الصدد إلى أنه من المتوقع أن يقوم وفد من رجال الأعمال المصريين برئاسة كيلاني بزيارة بيلاروسيا هذا العام .





وعن حركة السياحة البيلاروسية الوافدة إلى مصر , أكد راتشكوف أن مصر أصبحت المقصد السياحي الأكثر شعبية وجاذبية للسائحين البيلاروسيين , متجاوزه بذلك الدول الرائدة الأخري مثل تركيا وبلغاريا مشيرا إلي أن نحو 212 ألف سائح بيلاروسي زاروا مصر عام 2018 وهذا يتجاوز ضعف العدد الذي زار مصر عام 2017 , ويعادل خمس مرات أكثر من أعدادهم عام 2016 , وذلك وفقا للإحصاءات الرسمية البيلاروسية .





وأوضح أن بلاده لم تتوقف عن إرسال السائحين البيلاروسين إلي مصر وتدعم دائما صناعة السياحة في الاقتصاد القومي ,إدراكا منها بأهميتها البالغة للتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.. معربا عن ثقته في استمرار زيادة تدفق السائحين البيلاروسيين إلي مصر في عام 2019 .





وعن المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوراسي (بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا ) , أكد راتشكوف دعم بلاده بقوة لعملية التفاوض حول مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر مضيفا أن الوفد البيلاروسي الممثل في وزارتي الخارجية والزراعة والغذاء ولجنة الجمارك الحكومية البيلاروسية شارك بنشاط في المفاوضات التي عقدت يناير الماضي بالقاهرة .







