مدبولي يؤكد حرص القيادة السياسية على تأسيس قاعدة صناعية دولية في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن تكون مصر قاعدة انطلاق صناعية دولية ليس للشرق الأوسط أو القارة الأفريقية فحسب بل للعالم أجمع.





وقال رئيس الوزراء - في مؤتمر صحفي عقب توقيع الجانب المصري اتفاقية تعاون مع شركة بوش الألمانية للأجهزة المنزلية، لإقامة أول مجمع صناعي للشركة في العاشر من رمضان ، وذلك على هامش زيارته لألمانيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربى الألماني- إنه شعر بإهتمام وحرص شركة بوش العالمية علي أن تكون مصر واحدة من أهم ستة مراكز للشركة علي مستوى العالم.





وأضاف : إن المجمع سيكون على أحدث مستوى وسيوفر فرص عمل للشباب المصرى وفرص التدريب والتعاون مع الجامعات المصرية . مشيرا إلى أن الشركة الألمانية عرضت حجم الانتاج الخاص بها والذى يتجاوز مليونا و600 الف وحدة فى العام .





وقال مدبولي إن مدير الشركة أكد له إهتمامه بالتواجد والإستثمار فى مصر خاصة وأنها نقطة الانطلاقة لأفريقيا والشرق الأوسط، كما أكد مدير الشركة أيضا أن لديهم 5 شركات كبرى على مستوى العالم ومصر ستكون بها الشركة السادسة .







