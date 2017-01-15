نشرة الظهيرة من اخبار مصر

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فيديو..السيسي: قطعنا شوطا كبيرا بمكافحة الفساد.. وسنتعاون مع افريقيا
فيديو..سيف الدين: منتدى مكافحة الفساد امتداد لدور مصر في دعم إفريقيا
بالفيديو..النمش: مصر اتخذت اجراءات حازمة لمكافحة الفساد
فيديو..ماكاثي: مستوى الفساد في إفريقيا وصل لمعدلات مقلقة
فيديو..اودونجو: المنتدى فرصة لوضع الضوابط لمكافحة الفساد في افريقيا
فيديو..المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي:الفساد يعمل على تعطيل التنمية
بدء الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد بمشاركة السيسي
بالفيديو..السيسي يصل مقر انعقاد المنتدى الافريقي الاول لمكافحة الفساد
مدبولي يوجه بعقد أول اجتماع للحكومة بمدينة العلمين الجديدة في يوليو
اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى
وزيرة الصحة تتابع الانتهاء من عقود الأطقم الطبية بالتأمين الصحي الجديد
المترو يعلن الاستعدادات النهائية لتشغيل محطات هارون وألف مسكن
تقدم بمفاوضات تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو مع "جايك"
مدبولى يصدر قرارات تخصيص أراض لإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات
طرح أراضِ للمواطنين والمستثمرين ووحدات بالعاصمة الإدارية وسكن مصر
هيئة الرقابة المالية عضواً بالشبكة الدولية للمراكز المالية للاستدامة
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الإحصاء: 10.1%.. إرتفاعاً بعجز الميزان التجاري خلال مارس
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تطبيق رقم التسجيل الضريبي الموحد إعتباراً من أول يونيو الجاري
بوريس جونسون: لا أسعى إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة
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