رئيس قناة السويس: الشعب المصري هو الداعم الأول للحفاظ علي مرفق القناة

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن الشعب المصري البطل هو الداعم الأول للحفاظ علي مرفق القناة الحيوي، منوها بأن الإدارة الحالية تسير علي نفس الخطى، مستلهمين من تجارب الماضي حقائق لليوم والغد، فدوما كانت الإرادة السياسية هي المحرك الأساسي لكل ما يتعلق بالقناة .



جاء ذلك خلال احتفال إدارة هيئة قناة السويس اليوم الأحد بمرور 150 عاما على افتتاح القناة، التي بدأت أعمال حفرها عام 1859، واستمر لمدة عشر سنوات.

وأضاف ان قناة السويس الجديدة ساهمت في سيولة مرور السفن والحاويات.



