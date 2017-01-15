المنتدى الإفريقي يؤكد على ضرورة وضع خطة متكاملة لمكافحة الفساد

أكد المشاركون في المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد في ختام أعماله بشرم الشيخ, ضرورة العمل على إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الأفريقية تشمل مجالات التعليم والبحث العلمي والإعلام والقضاء والمكافحة الفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الأفريقية.







جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي أعلنه رئيس الهيئة الرقابة الإدارية الوزير شريف سيف الدين, خلال الجلسة الختامية التي عقدت مساء اليوم الخميس .





وأكد المنتدى ضرورة تضافر الجهود لوضع مؤشر إفريقي لقياس الفساد في إفريقيا بحيث يكون نابعا من السياق, ومعبرا عن واقع الحال في القارة وخصوصياته مع مراعاة الفروق الفردية بين الدول الافريقية بعضها لبعض.





وشدد على ضرورة تدشين منصة قارية من خلال نقاط اتصال وطنية تتولي متابعة تطورات الفساد ونتائج جهود المكافحة ومتابعة التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيتين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعام 2003 من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد على أن تجتمع سنويا وتعلن نتائج عملها وتوصياتها.



