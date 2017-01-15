"التعليم العالي" تستقبل سفير بيلاروسيا بالقاهرة

استقبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, اليوم /الأحد/, سيرجي ترنتيف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة; لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي, وذلك بمقر الوزارة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون مع بيلاروسيا في كافة المجالات, خاصة التعليم العالي والبحث العلمي, لافتا إلى أهمية تبادل الوفود الثقافية والطلابية, وأعضاء هيئة التدريس بين جامعات مصر وبيلاروسيا, مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية والتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المصرية البيلاروسية, متمنيا المزيد من التعاون البناء بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

كما ناقش الجانبان مقترح البرنامج التنفيذي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي بالبلدين; بهدف تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس, والتعاون في المجالات البحثية المختلفة.

ومن جانبه, أعرب سيرجى ترنتيف عن سعادته بهذا اللقاء, مشيدا بالتطور الذي تشهده العلاقات بين مصر وبيلاروسيا, مشيرا إلى تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون البناء مع مصر, بما يخدم المجالات ذات الاهتمام المشترك, في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين. حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات, والدكتورة ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي.



