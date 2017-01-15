مدبولي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال المنتدى العربي الألماني

توجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الأحد إلى ألمانيا، على رأس وفد وزاري، في زيارة يشارك خلالها في أعمال الدورة الثانية العشرين للمنتدي العربي الألماني.

وتضم البعثة المصرية عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية بالإضافة إلى 130 عضوا، وسيرأس الدكتور مدبولي وفدا من الجمعية المصرية لشباب الأعمال.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي العربي الألماني في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل والمالية، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحول الصناعي والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، ودور المناطق الحرة في دعم هذا القطاع.



