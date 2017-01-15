رئيس هيئة الرقابة الإدارية يستقبل سفير دولة نيبال

استقبل الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة، jhabindra Prasad سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية.

وأعرب الوزير/ رئيس الهيئة عن سعادته وترحابه بالزيارة، حيث تناول اللقاء مناقشة سُبل التعاون المستقبلى بين هيئة الرقابة الادارية، ومفوضية التحرى لدولة نيبال ( CIAA )، والتنسيق بشأن دراسة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين لنقل خبرات هيئة الرقابة الادارية فى مجالات التحريات، ومكافحة الفساد، وتبادل الزيارات من خلال تدريب عدد من كوادر الجانب النيبالى بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى مصر، وللتعرف على افضل الممارسات الناجحة التى حققتها مصر فى مجال مكافحة الفساد والوقاية منه واعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والسعى نحو نقل التجربة المصرية فى هذا المجال بإيفاد خبراء من اعضاء الهيئة لعقد برامج تدريبية مشتركة بدولة نيبال.