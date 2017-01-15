نشرة الظهيرة من اخبار مصر

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عربة ربع نقل تقتحم شريط السكة الحديد على خط الصالحية الزقازيق
ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا.. والعظمى في القاهرة 37
السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم
"الوطنية لليونسكو" تنفذ مشروع "مستقبل برمجيات المصادر"
وزيرا الدفاع والخارجية يتوجهان لروسيا الاتحادية في زيارة رسمية
فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية
كثافات مرورية متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة
رئيس موزمبيق يغادر القاهرة بعد زيارة رسمية التقى خلالها السيسي
جامعة الأزهر تنظم المؤتمر الدولي لقادة التعليم العالي بافريقيا
اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية
أبوالغيط: سد عجز الموازنة الفلسطينية ضرورة مُلحة
المكسيك تنشر الحرس الوطنى لمراقبة الحدود مع امريكا
الاحتلال يعتقل 16 مواطنا بالضفة الغربية
اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان الاثيوبي بمحاولة الانقلاب
مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبى اثر محاولة انقلاب
الغزواني يعلن فوزه فى الانتخابات الرئاسية الموريتانية
الرقابة المالية تعدل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي
الإحصاء :131.84 الرقم القياسي للصناعات التحويلية إبريل الماضي
البورصة تتراجع بانتصاف التعاملات تحت ضغط مؤسسي
رئيس مصلحة الجمارك يتوجه لىروكسل لحضور اجتماعات منظمة الجمارك العالمية
الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 29 ألفا و800 ميجاوات
الاحمر يخيم على مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات بداية الاسبوع
رابطة دول "الآسيان" تقرر التقدم بطلب استضافة مونديال 2034
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