إغلاق جزئى لطريق السويس الصحراوى 3 أشهر لاعمال تطوير

بدأت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الجمعة غلق جزئى لطريق السويس الصحراوى لمدة 3 شهور، أمام القادم من مدينة السويس وصولا إلى القاهرة ، للقيام بأعمال توسعة وتطوير الطريق من خلال وضع فاصل حركة بطول التحويلة المرورية (بواقع 2,5 حارة مرورية لكل إتجاه) ، وسط انتشار الخدمات المرورية لمحيط تلك الأعمال.



وقامت الإدارة العامة للمرور، بإتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، بطريق (السويس الصحراوى) والذى سيشهد أعمال تطوير وتوسعة بدءاً من اليوم الجمعة فى المنطقة من (الكيلو 29 حتى الكيلو 54 "من جهة القاهرة") وقامت الجهات المنفذة بوضع العلامات الإرشادية، وتوفير الإضاءة الكافية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ، لتسيير الحركة المرورية ومنعاً من حدوث أى تكدسات.



وعقب الإنتهاء من هذا الاتجاه سيتم البدء فى الإتجاه الآخر القادم من القاهرة، تجاه السويس مع تحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر الذى تم الإنتهاء من تنفيذه.



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