البابا تواضروس يدشن كنيسة السيدة العذراء بشبرا

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بشبرا بعد أعمال التجديدات التي شهدتها خلال الفترة الماضية.







وتمم قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة طقس تدشين مذابح كنيسة القديس يوسف النجار والقديس يوحنا الحبيب بكنيسة السيدة العذراء بالوجوه بشبرا حيث دشن المذبح الرئيس على اسم القديس يوسف النجار والقديس يوحنا الحبيب بينما حمل المذبح البحري اسم القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا, والمذبح القبلي على اسم الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس.





ويدشن قداسة البابا كنيستين أخريين داخل الكنيسة وهما كنيستي, السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا موسى الأسود.







