اليوم.. مدبولي يلتقي وزيري الصناعة والري

يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس عمرو نصار، وذلك لاستعراض عدد من الملفات الخاصة بقطاع الصناعة.

حيث يقدم وزير الصناعة تقريرا حول المشاركة المصرية في عدد من المعارض الدولية، وكذلك اللجان المشتركة التى عقدت في الفترة الأخيرة مع عدد من الدول، كما يقدم ايضا تقريرا حول أداء الصادرات المصرية خلال العشر أشهر الأولى من العام الحالى، بجانب عدد من التقارير الأخرى فيما يتعلق بخطط وزارة الصناعة لصناعة السيارات الكهربائية.

كما يلتقى رئيس الوزراء مع وزير الرى الدكتور محمد عبدالعاطى حول آخر المستجدات فيما يتعلق بخطط وزارة الرى للحفاظ على المجرى الملاحي، كما أنه من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء منتدى أعمال مستقبل الرخاء المصرى الأمريكى.



