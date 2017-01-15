اهم احداث اليوم الاحد 19 يناير

بمشاركة زعماء ووزراء خارجية 12 بلدا ورؤساء وممثلين لـ5 منظمات ، اختتمت أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا فى برلين حيث التزم قادة ابرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا احترام حظر ارسال الاسلحة الذي فرضته الامم المتحدة العام 2011، وفق ما اعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاحد في ختام مؤتمر برلين.









وكانت قد انطلقت في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا بمشاركة زعماء ووزراء خارجية 12 بلدا ورؤساء وممثلين لـ5 منظمات حيث ركزت مسودة البيان الختامي على نزع سلاح الميليشيات وإلزام جميع الأطراف بتجنب الأعمال العدائية، بما فيها تلك التي تستهدف منشآت النفط.









وقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لا سبيل لتسوية الأزمة الليبية إلا من خلال حل شامل يتناول كافة أبعاد القضية من خلال مسارات واضحة ومحددة، سياسية، وأمنية، واقتصادية، مع صياغة آلية واضحة تحظي بالتوافق والإرادة لتنفيذ ما تتضمنه تلك المسارات من بنود.

كما التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، ورئيس وزراء بريطانيا بوليس جونسون، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وذلك على هامش مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية .









وعلى هامش فعاليات المؤتمر ... التقي وزير الخارجية سامح شكري, اليوم الأحد, مع جوزيف بوريل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية, وذلك على هامش قمة مؤتمر برلين حول ليبيا.









كما التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد ، "لويجي دي مايو" وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وذلك على هامش فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، حيث تناول الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك.











كما ناقش مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي مع عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بدول الإمارات العربية المتحدة ضرورة إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.







وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه حان الوقت ليقرر الليبيون مستقبلهم بأنفسهم.

من جانبه ... قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش, إن الوضع الراهن في ليبيا يهدد بخطر التصعيد الإقليمي, محذرا من أي حل عسكري للأزمة.



كما أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المجتمع الدولي أمام منعطف خطير في الوضع الليبي بسبب التطورات المتلاحقة التي زادت من معاناة الشعب الليبي منذ اندلاع المعارك العسكرية حول العاصمة طرابلس.







محليا ... استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، اللورد جون سينتامو، رئيس أساقفة كنيسة يورك بالمملكة المتحدة، يرافقه الدكتور منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي.





وفى اطار دعم الاسرة المصرية ، قال فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأسرة المصرية بحاجة إلى مزيد من الترابط والعودة إلى العادات والسلوكيات السليمة التي تربينا عليها في مجتمعاتنا الشرقية العريقة، والقضاء على السلوكيات الخاطئة التي أخذت في الانتشار خلال الآونة الأخيرة من محاولات لتقليد كثير من العادات الغربية السلبية التي لا تتناسب مع قيمنا وتقاليدنا.

عسكريا ... شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة الدفعات (116) حربية دفعة الفريق صفى الدين عبد الجواد أبو شناف والدفعة (74) بحرية دفعة الفريق أحمد على فاضل والدفعة (89) جوية دفعة اللواء طيار أح سيد كامل عبد الوهاب والدفعة (61) فنية عسكرية دفعة اللواء أ ح دكتور إبراهيم أحمد سالم والدفعة (51) دفاع الجوى دفعة الفريق مصطفى أحمد الشاذلى والدفعة (51) من المعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة اللواء أ ح محمد فاروق يوسف والدفعة (7) كلية طب عسكرى دفعة اللواء طبيب أحمد سامى كريم وتضم الدفعات عدد من الدارسين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة .





عسكريا ايضا ... صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الأدلاء (قصاصى الأثر) لصالح قوات حرس الحدود إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 27 /1/ 2020 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء / سمير خليدى عبد الله مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيها إلى الشروط والفئات المطلوبة للتطوع





عربيا ... دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة لتهدئة عاصفة الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان، مشددا على ضرورة التوقف عن إهدار الوقف والعمل على فتح الباب أمام الحلول السياسية والاقتصادية للأزمة الحالية.











اقتصاديا ... نظمت وزارة التعاون الدولى، زيارة للوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى، اليوم الاحد، إلى مشروع الطاقة الشمسية بنبان بأسوان، والذى يعد أكبر مشروع للخلايا الشمسية على مستوى العالم، وحصل المشروع على أفضل مشروعات البنك الدولي تميزا على مستوى العالم.













اقتصاديا ايضا ... اختتمت اليوم أعمال معرض فيينا الدولي للإجازات والسياحة والسفر, الذي استمر أربعة أيام بمشاركة مصر والمغرب وتونس وأكثر من 80 دولة حول العالم .







ايضا وفى ليبيا .. قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان يوم الأحد إنها قلصت الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل بعد أن أغلقت قوات تعمل تحت قيادة خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خط أنابيب ينقل النفط من هذين الحقلين.





سعوديا ... أغلقت الأسهم السعودية منخفضة يوم الاحد، متأثرة بخسائر في البنوك وشركات الطاقة في حين واصل مؤشرا قطر ودبي مكاسبهما للجلسة السابعة على التوالي.









ومازلنا مع الملف الاقتصادى حيث أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، اليوم الأحد، حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والناشطة البيئية جريتا ثونبرج، المنتدى الاقتصادي العالمي، المقرر بدء فعالياته، بعد غد الثلاثاء.







ثقافيا ... يستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال` 51, في أولى اللقاءات الفكرية لسفراء المعرض, المهندس هاني عازر, وذلك يوم الخميس 23 يناير في الخامسة مساء بالقاعة الرئيسية (بلازا 1), وتديره الإعلامية منة الشرقاوي.











رياضيا .. واصل الأهلي انتصاراته المتتالية في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم, بفوزه مساء اليوم الأحد على مضيفه المقاولون العرب بهدفين نظيفين, في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام بالقاهرة, ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من المسابقة.







الأهلي يواصل انتصاراته المتتالية بالدوري بالفوز على المقاولون العرب







رياضيا ايضا ... أدى فريق الزمالك تدريباته اليوم /الأحد/ على ملعب (عبد اللطيف أبو رجيلة) بمقر النادي بميت عقبة استعدادا لمواجهة مازيمبي بطل الكونغو والمقرر إقامتها /الجمعة/ المقبلة بالجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.









رياضيا ايضا .. قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز علي ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم /الأحد/ بملعب الإنفيلد في ختام الجولة ال`23 من الدوري الإنجليزي.





صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد 2-صفر في الدوري الإنجلي







وعن توقعات طقس الغد ... يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الاثنين، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا،

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

دمنهور 10 17

الإسكندرية 10 16

مطروح 10 15





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