الأعلى للإعلام يناشد الإعلام الرياضي بتوفير المناخ لإنجاح امم افريقيا

ناشدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كافة النقاد والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية, بضرورة توفير المناخ اللازم لنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وطالبت اللجنة - في بيان اليوم/الخميس/ - بالعمل على تجاوز الخلافات الرياضية المحلية لتهيئة الأجواء العامة لنجاح الحدث الرياضي الأفريقي الأهم, وتقدير انعكاس ذلك على مكانة مصر التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي, والتي يتطلع إليها الأشقاء في أرجاء القارة لقيادة العمل السياسي والتنموي والرياضي.

وأوضحت أنها تتابع الجهود التي تبذلها كافة الهيئات الرسمية والأهلية استعدادا لبدء فعاليات بطولة الأمم الأفريقية مضيفة أنها تقدر كافة الجهود الوطنية المخلصة في هذا الصدد, والتي تحرص على إعلاء مكانة مصر وتأكيد رسالتها نحو القارة الأفريقية, فإنها تؤكد على ما يمكن أن يقدمه الإعلام الرياضي من أجل إنجاح هذه المناسبة الرياضية المهمة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لنجاح فعاليات البطولة.

وأشارت اللجنة إلى أن كأس الأمم الأفريقية فرصة للتأكيد على ريادة مصر للرياضة الأفريقية وقدرتها على تنظيم هذا العرس الرياضي الكبير, مع الأخذ في الاعتبار المصالح القومية المصرية الناتجة عن نجاح تنظيم هذه البطولة اقتصاديا وسياسيا وحضاريا.

وأعربت عن ثقتها الكاملة في قدرة الإعلام الرياضي المصري على تقديم كافة أشكال الدعم لجهود تنظيم البطولة على أرض مصر.

