الري: إزالة اى معوقات ومواجهة الحالات الطارئة بمصارف دمياط

صرح المهندس محمد محمد عبدالعاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بانه قى ضوء توجيهات وزير الموارد المائية والرى بضرورة الاستعداد لموسم اقصى الاحتياجات وضرورة التنسيق المستمر بين أجهزة الوزاره لازاله اى معوقات ومواجهة اى حالات طارئه وحرجه .







ونظرا لزيادة مياه الصرف الوارده الى محطه صرف فارسكور والتى تقوم برفع المياة من مصرف فارسكور الى بحيرة المنزلة ومحطة العطوى التى تقوم برفع المياة من مصرف العطوى الى ترعة السلام وذلك لخدمة زمام 32 الف فدان بمحافظة دمياط واغلب تلك المياة وارد من المزارع السمكيه المخالفه والتى تستنزف المياه من ترعة السلام مما أدى إلى ورود كميات مياه كبيره الى المحطتين فى فتره زمنيه صغيره بالاضافه الى ورورد كميات كبيرة من الاعشاب والمخلفات الى مص المحطتين .





واكد بأن المحطتين تعملان بكامل طاقتهما لاستيعاب الكميات الوارده والتى تزيد عن اجمالى تصرف المحطتين، مما تسبب فى ارتفاع مناسيب المص للمحطتين مما يسبب شكوى المزارعين ويعرض الاراضى الزراعية للغرق .





وعلى الفور قامت المصلحة بتحريك عدد (3) وحدات طوارئ لاين شافت تصرف الوحده 2م3/ث للمساعده فى خفض المناسيب وكذلك تحسبا لأى طوارئ ولحمايه الاراضى الزراعيه بالمنطقة من الغرق.





وطالب بتضافر كافة الجهود من جميع الاجهزه والساده المحافظين لإزالة اى تعديات تضر بالآخرين وتكلف الوزاره زياده فى تشغيل الوحدات مما يسبب اعباء ماليه .



