فوز الطالبة دارين خليل برئاسة اتحاد طلاب جامعة القاهرة





أنهت جامعة القاهرة، فعاليات انتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه، حيث فازت الطالبة دارين محمد خليل بكلية الإعلام بمنصب رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة بعد انتهاء عملية فرز الأصوات، وحصولها على 25 صوت، والطالب مصطفى محمد شريف، بكلية التخطيط العمراني بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب.





وكان عدد 3 طلاب من مجالس الاتحادات الطلابية على مستوى كليات جامعة القاهرة، ترشحوا على منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، و 4 طلاب ترشحوا لمنصب نائب رئيس الاتحاد خلال فعاليات المرحلة الأخيرة من الانتخابات الطلابية التي تجرى اليوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن الانتخابات الطلابية في جامعة القاهرة، هذا العام، تتم في إطار من الحياد والشفافية والنزاهة التامة، وتقدم نموذج مختلف للانتخابات الطلابية من عدة جوانب، ومن أهمها المظاهر الحضارية للمنافسة، حيث لم يتم السماع عن أي مشاحنات أو انحياز لأي مجموعة من الطلاب، مشيرًا إلى أن كل أبناء الجامعة هم أبناء التيار الوطني العام، ومؤكدا أن الجامعة ضد العرقية والطائفية والتحيز.





وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن من ضمن المظاهر الحضارية التي اتسمت بها الانتخابات الطلابية، وجود 20 كلية بالجامعة منها 9 كليات تمت بها انتخابات حتى النهاية، وباقي الكليات تم بها الفوز بالتزكية، وهو ما يمثل أحد أشكال الديموقراطية الانتخابية، لافتًا إلى أن التعيين لم يحدث إلا في كليتين فقط بسبب عدم اكتمال النصاب.











