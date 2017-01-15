مدبولي يتفقد مشروع إحلال مستشفى سمالوط النموذجي ويوجه بسرعة التنفيذ

تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم السبت، الأعمال الإنشائية لمشروع إحلال مستشفى سمالوط النموذجي, وذلك خلال زيارته الحالية لمحافظة المنيا.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتورة أمنية رجب أنه تم البدء في مشروع هدم وإحلال مستشفى سمالوط العام في عام 2016 بمساحة إجمالية 9630م2, حيث تشغل فيه المباني الطبية مساحة قدرها 1536م, فيما تشغل مساحة المباني الخدمية 585م2.

وأضافت أن المستشفى عبارة عن طابق أرضي و4 طوابق علوية حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال, و4 عيادات خارجية وصيدلية, بالإضافة إلى قسم الأشعة, التي تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والأشعة العادية والموجات فوق الصوتية, كما يشمل خدمات أخرى, منها غرف التعقيم والمشرحة والمغسلة.

وأشارت إلى أن الطابق الأول يضم 10 عيادات خارجية, و40 ماكينة غسيل كلوي, و4 معامل, إلى جانب بنك الدم, أما الطابق الثاني فيحتوي على غرف إقامة المرضى, وغرف أخرى لسكن الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى, بينما يحتوي الطابق الثالث على أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية, فيما يحتوي الطابق الرابع على غرف العناية المركزة, وتم تخصيص جزء منه لمدرسة التمريض التي تضم 6 فصول, وغرف للمدرسين, إلى جانب معمل ومكتبة, وقاعة للاجتماعات.

وأثناء تجوله بالمستشفى, لاحظ رئيس الوزراء عدم وجود عمال, فتساءل "لماذا لا يوجد عمال? وعما إذا كان ذلك بسبب الزيارة?".. موجها بسرعة التنفيذ وعدم إيقاف العمل في المشروع لأي سبب حيث إنه ليس هناك وقت لإهداره.