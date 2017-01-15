الحكومة تنفي فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول قيام وزارة التعليم العالي بفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات بداية من العام القادم, على أن يتم تخصيص 3 أيام للبنين و3 أخرى للبنات.



وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء - أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي نفت تلك الأنباء تماما, مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله بشأن فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات.

وشددت وزارة التعليم العالي على أن نظام الحضور بكافة الجامعات المصرية لم يطرأ عليه تغيير وفقا للقواعد واللوائح المنظمة في هذا الشأن, وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وأشارت إلى التزام جميع الجامعات المصرية بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول بها عالميا مع التعامل الفوري في حالة الخروج عن تلك الأعراف, موضحة أن الجامعات المصرية تشهد حاليا تطورا كبيرا وتعاونا مع العديد من الجامعات الدولية; لتطوير البرامج التعليمية, وتقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل, ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي لتخريج كوادر من الشباب على مستوى متميز علميا وفنيا; ليكون قادرا على دفع عجلة التنمية في مصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق, وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب طلاب الجامعات, وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).



