السيسى يؤكد اهتمامه بالتشاور مع مؤسسات التمويل الدولية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقاk من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك استراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية في مصر، والتي تمثل نهجا استراتيجيا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكافة محاورها الاقتصادية والاجتماعية.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لكريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء السيدة جورجييفا، مؤكدا تقديره لحرص "جورجييفا" على زيارة القاهرة والالتقاء بالحكومة المصرية كمرشحة لقيادة صندوق النقد الدولي، واهتمامها بعرض رؤيتها حول مستقبل عمل الصندوق وعلاقاته بمصر وأفريقيا والدول النامية خلال الفترة القادمة.

وأشاد الرئيس السيسي بالتعاون المثمر الذى شهدته العلاقة بين مصر والبنك الدولي خلال فترة تولي جورجييفا لمنصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، وبخبراتها الدولية الكبيرة في المجالات الاقتصادية، وفهمها المتعمق للتحديات التي تواجه الدول النامية وكذا الأولويات الوطنية التي تضعها لتجاوز تلك التحديات واتباع مسار التنمية الشاملة والمستدامة واللحاق بركب الدول المتقدمة.

كما أكدت جورجييفا سعيها لأن يتضمن عمل صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة تشجيع الدول المتقدمة على انتهاج سياسات اقتصادية منفتحة ومتجاوبة مع الخطط التنموية للدول النامية، بما في ذلك تسهيل التجارة وحركة الاستثمارات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول فرص التعاون التنموي في أفريقيا اتصالا بالرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.



