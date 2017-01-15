"الصحة" تعلن إطلاق 51 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 51 قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات الطبية بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 10 وحتى 20 من شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن القوافل تتضمن كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافةً إلى صيدلية بها كافة الأدوية، لافتاً إلى أنه سيتم إطلاق القوافل بمحافظات: القاهرة، الجيزة، وجنوب سيناء، وسوهاج، والإسكندرية، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وأسوان، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وقنا، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والمنيا، وبورسعيد، وأسيوط، والمنوفية، ومطروح، والسويس، وشمال سيناء.

وأضاف مجاهد، أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 10 و11 سبتمبر في منطقتي ام دينار بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وسلاف ووادي سهب مركز أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، كما سيتم إطلاق 11 قافلة طبية أخرى بمناطق الحرجة بالقرعان مركز البلينا بمحافظة سوهاج، والخطاطبة المحطة مركز السادات بمحافظة المنوفية، والظافر مركز براني بمحافظة مطروح، وبغداد مركز العامرية بمحافظة الإسكندرية، والكيلو 85 - أم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وجدة مركز باريس محافظة الوادي الجديد، والعتمور قبلي مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وأبويط مركز الواسطى محافظة أسيوط، ومنشية ناصر مركز كفر سعد محافظة أسوان، والضبعية محافظة الإسماعلية، والكوم الأحمر مركز فرشوط محافظة قنا، وذلك في يومي 11 و12 من الشهر نفسه.

ومن جانبها أشارت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق قافلة طبية مجانية في يومي 12و13 من الشهر الجاري بمنطقة شنيط الحرابوة مركز كفر صقر محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى بمناطق أم الحويطات وعرب عايش مركزى سفاجا ورأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، والميهى مركز تيمي الأمديد محافظة الدقهلية، ودمرو مركز المحلة أول محافظة الغربية، وكفر الواصلين مركز أطفيح محافظة الجيزة، ووادي معير ووادي أبوحجاب مركز الطور محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 13 و14 من الشهر الجاري.

وأضافت الصادق أنه سيتم إطلاق 5 قوافل يومي 14 و15 من شهر سبتمبر في مناطق نزلة عمارة مركز طهطا محافظة سوهاج، وسنهور البحرية مركز سنورس محافظة الفيوم، وعزبة سري مركز طوخ محافظة القليوبية، وقرداحى مركز المنتزه محافظة الإسكندرية، والحلافي محافظة كفر الشيخ، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين في منطقتي مركز شباب السلام ثالث بمحافظة القاهرة، وأبو الريش بحري بمحافظة أسوان، وذلك في يومي 15 و16 من الشهر ذاته.

وتابعت الصادق أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى في يومي 16 و17 سبتمبر في مناطق زمزم مركز شبراخيت محافظة البحيرة، وتنيدة مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، ومنشأة الشريعي مركز سمالوط محافظة المنيا، والحاجة رتيبة مركز منية النصر محافظة الدقهلية، والفتح مركز جنوب بورسعيد، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق المعتمدية مركز كرداسة محافظة الجيزة، وواديي مندر وسبيتة مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، والسد محافظة القليوبية، وعزبة إسحاق مركز أبنوب محافظة اسيوط، وذلك خلال يومي 17 و18 من شهر سبتمبر.

وتابعت الصادق أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية مجانية أخرى في يومي 18 و19 من الشهر الحالي في مناطق ناصف مركز السادات محافظة المنوفية، والعطواني مركز إدفو شرق محافظة أسوان، وجلالة مركز الضبعة محافظة مطروح، وبنجر 6 مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، والجديدة مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، والباز مركز الزرقا محافظة دمياط، ووحدة شندورة مركز حي الجناين محافظة السويس، وجزيرة دندرة محافظة قنا، والسلاموني مركز أخميم محافظة سوهاج، وسلمانة مركز بئر العبد محافظة شمال سيناء، والبعالوة الكبرى مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، وطنسا بني مالو مركز ببا محافظة بني سويف، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى في منطقة صافور مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وذلك في يومي 19 و20 من الشهر نفسه.

وأخيراً سيتم إطلاق 3 قوافل طبية مجانية في مناطق عزبة عبدالصمد مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، وواديي الشرفا 1و 2 مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.



