مصر وتونس والجزائر يؤكدون رفضهم التام للتدخل الخارجي في الشأن الليبي

أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا, معربين عن إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مما يشكل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي.







جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر, مساء اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية التونسية بتونس, للإعلان عن نتائج الاجتماع التشاوري حول ليبيا والذي دعا إليه وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي, في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية الثلاثية للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.





وشدد الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث في إطار مكافحة الإرهاب ودعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية. كما أكد الوزراء الثلاثة على أنه لا حل عسكريا للازمة الليبية, مشددين على أهمية الحفاظ على المسار السياسي ودعمه كسبيل وحيد لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة ومن خلال بعثتها إلى ليبيا وذلك وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي.





وقال وزير الخارجية سامح شكري إن اجتماع اليوم, وهو الاجتماع السابع تنفيذا "لإعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا", يعكس حرص الدول الثلاث الأقرب إلى ليبيا على دعم الاستقرار ومواصلة التعاون ومزيد من أحكام التنسيق السياسي والأمني من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على التوصل في أقرب وقت ممكن لحل سياسي ينهى الأزمة ويعيد الأمل للشعب الليبي لينعم بحياة كريمة وآمنة.





وأضاف شكري أنه تم الاتفاق في هذا الصدد على القيام بمساع مشتركة لدى الأطراف الليبية ولدى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف فورى غير مشروط لإطلاق النار والمساعدة على استئناف المسار السياسي. من جانبه, أكد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صبري بوقدوم, أنه تم الترحيب, خلال اجتماع اليوم, بمختلف المساعي والجهود الأقليمية المبذولة من أجل استئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة وأخرها قمة ترويكا الاتحاد الافريقي حول ليبيا التي عقدت بالقاهرة يوم أبريل الماضي.





بدوره, أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوى أن اجتماع اليوم كان فرصة جيدة للتباحث حول الجهود المشتركة والتكاملية في إطار المبادرة الثلاثية حيث تم التأكيد على العمل سويا من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وإقناعها بوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار.



