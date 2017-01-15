نشرة المساء من أخبار مصر

تاريخ النشر
الإمام الأكبر: الأزهر يخطو بقوة تجاه تحقيق
السلام العالمي
مرصد الإفتاء: مؤتمر برلين يضع حدا للأطماع
التركية في ليبيا
عبد الغفار: "365 صحة" يحقق
التواصل بين المواطنين والمستشفيات الجامعية
"شكري"
يبحث مع نظيره البريطاني العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك
رئيس الوزراء لنظيره السوداني: نتمنى
للعلاقات التاريخية دوام الأزدهار
"التضامن
بالبرلمان": الشباب ركيزة التنمية وأساس مكافحة الإرهاب
وزير الأوقاف يبحث و نظيره الموريتاني تفعيل
دور المركز الثقافي بنواكشوط
بمناسبة عيد الشرطة.. وفد من الداخلية
لزيارة مرضى المعهد القومي للأورام
"الري":
إزالة 40 حالة تعد على نهر النيل في 8 محافظات اليوم
الجالية المصرية بلندن تنظم وقفة تأييد
للرئيس السيسي
"التعليم":
أولى وثانية ثانوي سنوات نقل وليست تراكمية
قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام إنشاء
"جامعة سيناء"
مفتي الجمهورية يستقبل وفد"واعظات
ليبيا" ويؤكد ضرورة نشر المنهج الوسطي
إنطلاق حملة طرق الأبواب بالبحيرة ضمن
مبادرة "مراكب النجاة"
"معلومات
الوزراء" يؤكد حرصه على دعم مؤسسات الدولة
"التضامن
بالنواب": السيسي وضع استراتيجيات ناجحة للإصلاح الاقتصادي
الداخلية تواصل مشاركتها في المرحلة ال 11
من "كلنا واحد" لتوفير السلع
البابا تواضروس يستقبل محافظ الإسكندرية
للتهنئة بعيد الغطاس
سفير الهند بالقاهرة: العلاقات بين البلدين
تضرب بجذورها في عمق التاريخ
مصر تدين الاعتداء على معسكر تابع للجيش
اليمني في محافظة مأرب
السيسي يؤكد حرصه على تعزيز التعاون مع
موريشيوس بمختلف المجالات
السيسي يعرب عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية
مع الكونغو الديمقراطية
الخارجية الباكستانية: خان يلتقي ترامب على
هامش منتدى دافوس
التشيك: وفاة رئيس مجلس الشيوخ ياروسلاف
كوبيرا عن 72 عاما
فلسطين:نجاحنا بترؤس الـ"77" يؤكد
أحقيتنا في عضوية كاملة بالأمم المتحدة
السلمي يدين الاعتداء الإرهابي لميليشيا
الحوثي على مسجد مأرب اليمني
الحريري: لبنان يتجه نحو المجهول وفريق
تشكيل الحكومة منهمك في الخلافات
الدفاع الجزائرية: ضبط 8 عناصر دعم للجماعات
الإرهابية بـ3 ولايات
الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء وهدم
ثلاثين منزلا في القدس
الاتحاد الأوروبي: سنناقش كافة الخيارات
لوقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا
أبو الغيط يدين الهجوم الحوثي على معسكر
تدريب للقوات اليمنية
المالية: حجم الاكتتاب على السندات
الدولارية بلغ 6.8 مليار دولار
"اونكتاد":
مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا خلال 2019
"المالية"
تطرح سندات خزانة بقيمة 6.7 مليار جنيه
"النقد الدولي" يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2020- 2021
التراس يبحث مع سفير بيلاروسيا آليات
التعاون المشترك بمجالات الصناعة
البنك الدولي: "تكافل وكرامة"
عامل رئيسي للمساهمة في القضاء على الفقر
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة وسط غياب
للمحفزات
مصر تستضيف البطولة العربية للرماية فبراير
القادم
منتخب مصر لكرة اليد يفوز على نظيره
الجابوني 36-17 ببطولة أفريقيا
صبحي يشارك بإجتماع قطاع التربية الرياضية
بالمجلس الأعلى للجامعات
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