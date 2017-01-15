الصحة: خروج جميع حالات" اشتباه التسمم الغذائي" في بني سويف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج جميع التلاميذ المصابين باشتباه التسمم الغذائي من مستشفيات بني سويف بعد تماثلهم للشفاء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جميع التلاميذ خرجوا بعد تلقيهم العلاج اللازم بأفضل مستوى من الرعاية الطبية وفقاً لتوجيهات الوزيرة في هذا الصدد، الأمر الذي أشاد به أهالي التلاميذ.

وأضاف مجاهد أن سرعة تعامل الفريق الطبي بالمستشفيات بكفاءة مع الحالات المصابة فور وصولها والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وفق خطة متكاملة ساهم في سرعة تلقيهم الخدمة الطبية وتعافيهم، وعودتهم إلى منازلهم.

وكانت وزيرة الصحة والسكان، قد شددت على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيث تم التحفظ على المخزن المورد للوجبات الغذائية، وأيضاً باقي الوجبات الغذائية التي تناولها التلاميذ، كما تم سحب عينات من قيء التلاميذ والمتحصلات، ووجهت الوزيرة بسحب عينات من مياه الشرب من محطات مياه الشرب الرئيسية بمركز الفشن، وأيضاً عينات من مياه المدارس، وإرسالها فوراً إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، للتأكد من صلاحيتها.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان كانت قد زارت مساء اليوم عددا من التلاميذ بمستشفى الفشن للاطمئنان عليهم إثر إصابتهم باشتباه بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبات غذائية، كما وجهت الوزيرة الشكر لجميع العاملين بمستشفى الفشن، لتعاملهم السريع مع كافة الحالات وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه، وقررت صرف مكافاة لجميع العاملين بالمستشفى تقديراً لمجهودهم المبذول، كما وجهت الشكر أيضاً لرجال هيئة الإسعاف حيث يؤكدون يوماً بعد يوم أنهم رجال المهام الصعبة.



