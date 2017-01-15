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بوينج تحتفل مع وفد مصرللطيران بإستلام طائراتها الجديدة الثالثة

بوينج تحتفل مع وفد مصرللطيران بإستلام طائراتها الجديدة الثالثة

بوينج تحتفل مع وفد مصرللطيران بإستلام طائراتها الجديدة الثالثة

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نظمت شركة بوينج العالمية حفل عشاء في ولاية واشنطن ترحيبا بوفد مصر للطيران وشركاء الصناعة بمناسبة انهاء اجراءات استلام الطائرة الجديدة الثالثة من طراز دريملاينرالـ٧٨٧-٩ المعروفة بطائرة الأحلام استعدادا لإقلاعها متجهة الي القاهرة لتنضم لأسطول الشركة الوطنية غدا السبت .

حضر الحفل مديري التعاقدات والمبيعات بشركة بوينج لمنطقة افريقيا والشرق الاوسط إلى جانب وفد الشركة الوطنية من الطيارين وأفراد الركب الطائر ومهندسي الصيانة والأعمال الفنية وكل من القطاع المالي والشئون القانونية وقطاع التخطيط واقتصاديات التشغيل والأمن والادارات العامة للبحوث والتطوير والدعاية والإعلام..
هذا ومن المقرر أن تغادر الطائرة اليوم الجمعة من مركز تسليم الطائرات بمقر مصنع ايفيريت لتصل مطار القاهرة الدولي صباح يوم السبت 15 يونيه الجاري .


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