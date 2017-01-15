رئيس النيابة الإدارية يهنئ رئيس قضايا الدولة بمنصبه الجديد

استقبل المستشار أبو بكر الصديق ، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد ، المستشار عصام المنشاوي ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك لتهنئته بتوليه مهام منصبه رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

وذكر بيان صادر عن النيابة الإدارية ، أن رئيس النيابة الإدارية أكد الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة ، وتاريخها العريق كإحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، والذي سطرته عبر تاريخ طويل من العمل القضائي كأقدم الهيئات القضائية المستقلة.

من جانبه، أكد المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة العلاقات الوثيقة والتعاون المثمر بين الهيئتين القضائيتين في سبيل إعلاء مبدأ سيادة القانون.



