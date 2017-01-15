شكري ونظيره الياباني يرأسان الاجتماع التحضيري لقمة "تيكاد" باليابان

في إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، ترأس وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الياباني "تارو كونو"، اليوم 27 أغسطس الجاري، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "تيكاد"، والمُقرر انعقادها تحت الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة خلال الفترة من 28 - 30 أغسطس الجاري بمدينة "يوكوهاما" اليابانية.



وصَرّح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الوزاري تناول مراجعة مشروعات الوثائق التي من المُنتظر أن تَصدُر عن قمة "تيكاد"، ومنها الإعلان الختامي (إعلان يوكوهاما 2019) وخطة العمل المنبثقة عنه، فضلاً عن اعتماد جدول أعمال القمة، والتي ستنعقد تحت شعار "النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار".

وأكد المُتحدث باسم وزارة الخارجية على أهمية شراكة "تيكاد" بالنسبة لأفريقيا، بما تُمثله من منصة لحشد الموارد من أجل تنمية القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي تتضاعف قيمته بعد إطلاق المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية الأخيرة التي عُقدت شهر يوليو الماضي بالنيجر في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.