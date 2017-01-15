عربة ربع نقل تقتحم شريط السكة الحديد على خط الصالحية الزقازيق

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الاحد، عن اقتحام عربة ربع نقل رقم ٦٨٢٤ ط.ص.ج شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بالكيلو ٢٠/٥٠٠ بين الصالحية واكياد على خط الزقازيق الصالحية مما تسبب فى اصطدام قطار الركاب رقم ١٧٧ بها .

وأوضحت الهيئة، في بيانها أنه نتيجة عدم التزام سائق العربة بالتعليمات أثناء عبور السكة الحديد والعبور من الأماكن المخصصة للعبور مما تسبب اصابة سائق العربة.

وعلى الفور تم رفع العربة والاستعداد بالقطار بدون تأخيرات.

وتناشد الهيئة قائدى المركبات الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور السكك الحديدية حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.



