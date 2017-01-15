مصر تدين التفجير الانتحاري في مجمع للمنظمات الدولية في أفغانستان

أدانت جمهورية مصر العربية التفجير الانتحاري الذي استهدف مجمع القرية الخضراء الذي يضم مقرات عدد من وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية في العاصمة الأفغانية كابول; مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وأعربت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم /الأربعاء/ - عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت الخارجية - في البيان - على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف.



