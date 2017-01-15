وزارة التضامن تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء للخمس علاوات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى على التزام الحكومة بتطبيق أحكام القضاء فيما يخص الخمس علاوت لاصحاب المعاشات ، موضحة أنهم لجأوا إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتوجيه الحكومة بكيفية تنفيذه.





وشددت وزيرة التضامن، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، التى تناقش مشروع قانون زيادة المعاشات السنوية، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع أموال المعاشات أولوية، ووجه بتدشين لجنة دائمة مشكلة من وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى لحصر المديونية وإثباتها وأوشكا على الانتهاء منها، موضحة أنها خطوة كبيرة للبناء عليها لفض التشابكات، وجدولة لكل الأموال ولفوائدها منذ 2006 ويتم عمل دراسات إكتوارية وتراجع منقبل إخصائيين.



