650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا

بدأ قبل قليل، طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، حيث يؤدى قرابة 650 ألف طالب وطالبة الاختبار فى المادتين.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى امتحان الكيمياء بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرا.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالب وطالبة، منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.



