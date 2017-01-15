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السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية

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عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى القاهرة قادما من الكويت فى ختام جولة خارجية شملت كلا من فرنسا واليابان .

وشارك الرئيس السيسي خلال زيارته لفرنسا في أعمال قمة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي عقت في مدينة (بياريتز) الفرنسية بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما توجه بعد ذلك إلى اليابان; للمشاركة في أعمال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا بنسخته السابعة (تيكاد 7)، التي عقدت في مدينة يوكوهاما اليابانية، في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري.

كما وصل الرئيس السيسي، أمس، إلى الكويت في زيارة رسمية بدعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.


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